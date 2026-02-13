В ГЖИ саратовцам рассказали, как точно добиться перерасчета платы за отопление со счетчиком

Глава ГЖИ Саратовской области объяснила, что делать, если пришли неправильные платежки за отопление.

Юлия Абрамова рассказала, что сумма в квитанции зависит от наличия общедомового счетчика. Если прибор есть — платим по факту, нет — по нормативу. Сломался? Первые полгода — по средним показаниям, потом снова норматив.

Если сумма кажется завышенной, сначала идите к коммунальщикам. Они обязаны всё расписать и дать официальный ответ. Не помогло — жалуйтесь в ГЖИ или другие надзорные органы.

Чаще всего проблемы возникают из-за того, что забывают учесть площадь помещений или дважды считают одно и то же тепло.

Ольга Сергеева