В Саратове коммунальные службы продолжают масштабную уборку снега

В первый день нового 2026-го года в городе продолжаются усиленные работы по расчистке улиц от снежных заносов и наледи.

По последним данным мэрии, с городских территорий уже вывезено более 2,5 тысяч кубометров снега.

Коммунальные службы ведут комплексную обработку: расчищают и посыпают противогололедными материалами основные магистрали, тротуары и общественные пространства.

Приоритет отдаётся приведению в порядок подходов к социально значимым объектам — больницам, школам, административным зданиям — и остановкам общественного транспорта.

Ольга Сергеева