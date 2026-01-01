Саратовские больницы, почты и МФЦ изменят график из-за праздников в январе

В Саратовской области изменён режим работы медицинских и ряда социальных учреждений на новогодние праздники.

Как сообщает региональное минздрав, по 11 января поликлиники будут открыты с 9:00 до 14:00, приём вызовов врача на дом — до 13:00. Стационары работают в круглосуточном режиме. 3, 6 и 9 января также будут доступны узкие специалисты и диагностические службы (лаборатории, рентген и др.).

Также изменён график других служб:

Почтовые отделения: 6 января — укороченный день; 2 и 7 января — выходные дни. Доставка пенсий и пособий возобновится с 3 января.

МФЦ («Мои документы»): все центры будут закрыты по 11 января включительно.

Актуальную информацию о работе конкретных учреждений рекомендуется уточнять на их официальных сайтах и в социальных сетях.

Алиса Эай