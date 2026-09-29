В Саратове военного контрактника приговорили к 5 годам колонии за долгий отпуск

Саратовский гарнизонный военный суд вынес приговоры по двум уголовным делам.

Одно из преступлений было совершено в октябре 2025 года. Начальник решил наказать подчиненного за опоздание на построение и неподобающий внешний вид и на глазах у других военнослужащих ударил мужчину локтем. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Второе дело касается самовольного оставления части. Военнослужащий-контрактник без уважительных причин не вернулся на службу после отпуска, его нашли правоохранители. Мужчину приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Ольга Сергеева