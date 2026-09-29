За месяц саратовское правительство покинули сразу три министра

С 29 сентября от должности министра внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области освобождается Александр Милованов.

Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Роман Бусаргин, — сообщает региональное правительство.

Напомним, Милованов сменил на этом посту избранного главой Алгайского района Сергея Зюзина: исполняющим обязанности он стал в конце 2024 года, а утвержден был лишь в феврале 2026-го.

В сентябре это уже третья отставка министров регионального правительства: ранее посты покинули Владимир Дудаков (минздрав) и Андрей Разборов (минэкономразвития).

Ольга Сергеева