В Саратове крупное дерево рухнуло на автомобиль

В Ленинском районе Саратова 20 июля произошел инцидент с падением дерева на автомобиль.

На улице Ипподромной крупное дерево обрушилось на движущийся автомобиль марки Peugeot.

По предварительным данным, в салоне находился только водитель, который не пострадал. Однако транспортное средство получило серьезные механические повреждения. В результате происшествия проезжая часть оказалась частично перекрыта, что создало помехи для движения транспорта.

На место происшествия оперативно прибыли коммунальные службы, которые занимаются расчисткой проезжей части. Специалисты также проводят осмотр других деревьев в районе на предмет их аварийного состояния.

Предварительно рассматриваются несколько возможных причин происшествия: естественное старение и подгнивание дерева, последствия недавних неблагоприятных погодных условий с сильными порывами ветра, а также возможные нарушения в содержании зеленых насаждений.

Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными при проезде данного участка и по возможности выбирать альтернативные маршруты до завершения работ по расчистке.