Андрей Воробьев: Итоги парламентской недели

Традиционно в воскресенье рассказываю об основных темах и законопроектах недели.
Укрепление института семьи и традиционных ценностей.
На «правчасе» обсудили основные вопросы реализации демографической политики.
Поддержка участников СВО.
Для военнослужащих и их родных отменяются госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов.
Сохранение памяти о Героях.
Вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов: до 5 лет лишения свободы и штаф до 5 млн рублей.
Лишение гражданства.
Принят закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретённого российского гражданства, – их теперь больше 80.
Защита прав потребителей.
Штрафы до миллиона рублей. Усиливается административная ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг.