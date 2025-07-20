Андрей Воробьев: Итоги парламентской недели

Традиционно в воскресенье рассказываю об основных темах и законопроектах недели.

Укрепление института семьи и традиционных ценностей.

На «правчасе» обсудили основные вопросы реализации демографической политики.

Поддержка участников СВО.

Для военнослужащих и их родных отменяются госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов.

Сохранение памяти о Героях.

Вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов: до 5 лет лишения свободы и штаф до 5 млн рублей.

Лишение гражданства.

Принят закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретённого российского гражданства, – их теперь больше 80.

Защита прав потребителей.

Штрафы до миллиона рублей. Усиливается административная ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг.