В Саратове легковушка провалилась в строительную траншею

На проспекте 50 лет Октября в Саратове 28 октября легковой автомобиль съехал в строительную траншею.

Происшествие зарегистрировано недалеко от пересечения со 2-м Краноармейским тупиком.

Как видно на снимках, размещенных в телеграм-канале «ЧП Саратов», в яму передней частью угодил автомобиль «Лада Гранта». Передние колеса машины полностью оказались в котловане, образовавшемся из-за проводимых работ.

На данный момент нет никаких сведений о том, что в результате данного происшествия имеются пострадавшие.

Ольга Сергеева