Минсельхоз: Саратовская область установила исторический рекорд по сбору сои

В Саратовской области завершена уборка сои на 88% от общих посевных площадей.

Текущие показатели урожайности демонстрируют значительный рост, достигнув 20,6 центнера с гектара. Это на 34% превышает результат прошлогоднего периода, когда на аналогичную дату фиксировалось 15,4 ц/га.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский, валовый сбор культуры установил новый исторический рекорд, составив 153,1 тысячи тонн. Предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в прошлом сельхозсезоне, составляло 125,9 тысяч тонн.

Стоит подчеркнуть, что Саратовская область укрепляет свои позиции в аграрном секторе, занимая третье место в Приволжском федеральном округе по размерам посевных площадей под соей – ключевой масличной культурой.

Ольга Сергеева