В Саратове магический «камень удачи» меняют на частный дом

Саратовские умельцы пытаются продать обычные камни за миллионы рублей.

Двое предприимчивых жителей Саратова разместили в интернете необычные объявления о продаже обычных камней под видом магических артефактов. Один из продавцов под ником sarklim предлагает морскую гальку за 8 миллионов рублей, описывая ее как «всевидящий камень судьбы в единственном экземпляре».

Другая продавщица по имени Вероника оценила булыжник весом 1,75 кг в 800 тысяч рублей, заявив, что это «камень удачи», привезенный с перевала Сим в Челябинской области. В объявлении указано, что возможен обмен на частный дом.

Оба камня представляют собой обычные природные объекты, не имеющие особой ценности. Морская галька с черноморского побережья и булыжник с уральского перевала продаются по цене, сопоставимой со стоимостью элитной недвижимости.

Ольга Сергеева