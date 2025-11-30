В Петровске проверят два полотна на принадлежность кисти Айвазовского и Боголюбова

В Петровском районе Саратовской области начата искусствоведческая экспертиза двух старинных морских пейзажей из собрания местного музея.

Картины, поступившие в учреждение в 1921 году из дворянской усадьбы, возможно, созданы Иваном Айвазовским или Алексеем Боголюбовым.

Как отметил глава района Максим Калядин, эти полотна кисти пока неизвестных маринистов — старейшие в музейной коллекции, спасенные от разграбления в Гражданскую войну. По мнению специалистов, работы могли быть заказаны известным мастерам местными помещиками.

Для установления авторства приглашены эксперты из Саратовского Радищевского музея, которые в ближайшее время проведут необходимые исследования.

Ольга Сергеева