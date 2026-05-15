В Саратове масштабно обновят уличные фонари: названы адреса

На саратовских улицах в 2026 году модернизируют освещение на 11 участках.

Глава Саратова Игорь Молчанов сообщил, что в список вошли места, на плохое освещение которых жаловались жители.

Фонари обновят в селе Шевыревка на улице Центральной, на 1-й Гуселке, на 2-м Лучевом проезде, на улицах Южной, Майской, Ипподромной и Ливневой, а также в 1-м и 2-м тупиках имени Чайковского, на Большом Поливановском проезде, в посёлке Жасминка и у двух пешеходных переходов на Песчано-Уметской.

Власти обещают провести проектирование в сжатые сроки, чтобы быстрее приступить к установке фонарей.

Ольга Сергеева