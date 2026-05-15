В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль не очень серьезных театров

Стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль «Наши Сказки» в Саратове.

Организаторы называют его фестивалем «не очень серьезных театров» и ждут участников со всей страны.

Мероприятие проводится с 2019 года. За это время поступило более 250 заявок из разных уголков России, а участниками стали 20 театральных коллективов.

К участию приглашаются детско-юношеские любительские театральные коллективы. Главное условие — спектакль должен быть поставлен по литературно-сказочному наследию России.

«Это фестиваль не очень серьезных театров, так что принимаем мы заявки от не очень серьезных ребят», — пояснил исполнительный директор фестиваля Владимир Решетов. Чтобы стать участником, необходимо до 30 июля направить видеозапись спектакля и краткую информацию о коллективе.

Финальные показы пройдут во Дворце творчества детей и молодежи имени Олега Табакова. Посетить мероприятие смогут все желающие. Фестиваль реализуется при поддержке «Грантов Первых».

