В Саратове медалью наградили женщину, которая 50 лет живет с диабетом

В Саратове ко Всемирному дню борьбы с диабетом жительницу Ольгу Пронину наградили медалью «За 50 мужественных лет жизни с сахарным диабетом».

Награду вручила главный эндокринолог регионального Минздрава Алиса Тюгаева.

Общественную награду учредила Российская диабетическая ассоциация для поддержки людей с диабетом 1 типа (этот тип диабета, в отличие от 2-го типа, не лечится, возникает в детстве или подростковом возрасте — Ред.).

Как отметила Тюгаева, Ольга Пронина активно использует современные технологии контроля уровня глюкозы и продолжает вести активный образ жизни, являясь примером успешной компенсации заболевания.

Ольга Сергеева