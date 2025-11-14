Саратовские чиновники присоединились к модному тренду и сделали вязаных котов

В Саратове чиновники перевоплотились в вязаных котов для пропаганды официального трудоустройства.

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области присоединилось к популярному флешмобу, представив серию вязаных котов-профессионалов. В коллекции оказались кошачьи врачи, пожарные, продавцы, дорожные рабочие, учителя и строители.

«Наши амбассадоры официального трудоустройства увидели вязаный Саратов, соскучились и вернулись из отпуска. Трендовые коты снова с нами и снова работают официально», — прокомментировали в ведомстве креативную инициативу.

Это не первый случай, когда региональное министерство использует котиков в социальной рекламе. Ранее ведомство уже объясняло преимущества официального трудоустройства с помощью мемных изображений животных.

Напомним, что тренд на вязаные городские достопримечательности и персонажей ранее подхватили саратовские блогеры, создавшие серию изображений местных достопримечательностей в технике вязаного искусства.

Ольга Сергеева