В Саратове миграционная служба проверит мужчину-иностранца, напавшего на школьника в классе

Правоохранительные органы проверят законность получения российского гражданства мужчиной, ворвавшимся в школьный класс и напавшим на ребенка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на миграционную службу МВД, данная ситуация взята на особый контроль.

В региональном главке ГУ МВД пояснили, что, помимо расследования всех обстоятельств по уголовному делу, будет проведена проверка фигуранта и членов его семьи на предмет легальности приобретения гражданства.

Инцидент произошел в Саратове 2 октября. По имеющимся сведениям, злоумышленник ворвался в класс и напал на ученика. Запись произошедшего, на которой мужчина бьет ребенка, сделал один из школьников. На кадрах также слышно, как учительница пытается остановить нападавшего, призывая его прекратить противоправные действия.

Ольга Сергеева