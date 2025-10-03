Володин: работы в Ботаническом саду должны быть завершены в ноябре

Вячеслав Володин во время рабочей поездки ознакомился с завершением благоустройства Ботанического сада Саратовского государственного университета, старейшего высшего учебного заведения города.

Уникальный природный объект был создан в середине прошлого века, за время существования ни разу не ремонтировался.

Жители обращались к Вячеславу Володину с просьбой преобразовать ботсад и сделать его доступным для посещения. Решение было найдено.

Сейчас проводится обустройство экотроп, освещения, видеонаблюдения, ограждения, автополива. Обновляется входная группа, реконструируется оранжерея. В ноябре работы должны быть завершены, — сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

Подготовила Наталья Мерайеф