В Саратове могут начать выявлять самозанятых на популярных маркетплейсах

В областном центре за год легализовали 2632 неофициальных работника.

Каждый из них в среднем зарабатывал 40 тысяч рублей. Об этом на заседании профильного комитета гордумы сообщил замглавы Саратова по экономике Александр Борзов.

Только на точках продаж никотиносодержащих веществ (всего их около 210) обнаружили порядка 130 неофициально трудоустроенных молодых людей. С ними провели беседы о рисках незаконных трудовых отношений.

Депутат Максим Самсонов поинтересовался, как мэрия работает с маркетплейсами, которые часто используют труд самозанятых (например, комплектовщиков), уходя тем самым от налогов. Борзов пообещал взаимодействовать с налоговым органом по этому вопросу.

Также чиновник сообщил, что 755 городских организаций в прошлом году подняли зарплаты сотрудникам. В итоге средняя зарплата в крупных и средних организациях Саратова достигла 77,2 тысячи рублей.

Депутат Виктор Марков отметил, что выводить зарплату из тени только за счёт «накачки» бизнеса невозможно, и спросил о планах поддержки предпринимателей. Борзов заверил, что муниципалитет поможет, в частности, через упрощение процедур предоставления земельных участков.

Депутат Юрий Ерофеев призвал разработать в Саратове собственную экономическую программу развития бизнеса, поскольку региональных мер недостаточно для пополнения городского бюджета.

Ольга Сергеева