В Саратовской области создадут три новые природоохранные зоны

Регион вошел в топ-2 Приволжья по сохранению лесов: высажено более 4 тысяч гектаров.

Губернатор Роман Бусаргин в ходе отчёта о работе регионального правительства перед областной думой заявил, что Саратовская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе по сохранению лесов. Этот показатель свидетельствует о системной работе властей в сфере экологии и лесовосстановления.

«Мы продолжаем ранее начатую работу по увеличению лесистости региона. В прошлом году высажено более 4 тысяч гектаров новых лесов. Аналогичный план стоит и на этот год», — пояснил губернатор.

Особое внимание, по словам главы региона, уделяется озеленению крупных городов. Перед муниципальными властями поставлена задача повысить приоритетность этого направления в своей деятельности. Наиболее остро вопрос озеленения стоит для Саратова.

Кроме того, в прошлом году стартовали работы по расчистке и дноуглублению русла реки Аткара в пределах города Аткарска. Это позволит улучшить экологическое состояние водного объекта и предотвратить возможные подтопления.

Роман Бусаргин также анонсировал создание новых особо охраняемых природных территорий. В перечне новых объектов — памятник природы «Урочище Белый ключ» в Татищевском районе, «Урочище Лысая Гора» в Лысогорском районе, а также «Урочище Никольевская круча» в Балашовском районе.

Помимо этого, полностью завершены работы по обустройству экологической тропы на территории природного объекта «Кудеярова пещера». Теперь туристы и любители природы смогут безопасно знакомиться с уникальным ландшафтным памятником.

