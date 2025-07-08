В Саратове могут ввести штрафы за неоплату парковок и захват мест

Областная дума рассматривает законопроект о штрафах для водителей, игнорирующих оплату платных парковочных зон. За первое нарушение предложено взыскивать 1000 ₽, за повторное — 1500 ₽. Такие же санкции коснутся случаев самовольного резервирования мест с помощью ограждений, конусов или иных предметов.



Оплату необходимо вносить до 23:59 текущих суток. Просрочка даже на минуту (с 00:00 следующего дня) будет считаться нарушением.

Решение направлено на повышение дисциплины водителей и эффективности использования парковочного пространства. Если инициатива будет одобрена, штрафы начнут действовать после официальной публикации закона.