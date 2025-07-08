Единое пособие на детей 2025: саратовцам разъяснили действующие нормы

Соцфонд разъяснил правила получения единого пособия в Саратовской области.

В регионе продолжается выплата единого пособия для семей с детьми и беременных женщин. По данным Социального фонда, в 2024 году поддержку уже получили более 1,6 тыс. беременных женщин и 133 тыс. детей.

Ключевые условия предоставления выплаты:

Среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум;

При рождении нового ребенка в семье, уже получающей пособие, выплата назначается автоматически без дополнительных заявлений.

Нововведение значительно упрощает процесс оформления помощи для многодетных семей.