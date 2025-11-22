В Саратове молодежь вспомнила подвиги казаков

В Саратовской области прошла серия патриотических мероприятий с участием членов казачьих обществ.

На территории Свято-Троицкого кафедрального собора Энгельса состоялись спортивные мероприятия, организованные региональным отделением Федерации рубки шашкой России «Казарла» под руководством Дмитрия Тишковца. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти подвига казаков при обороне Москвы 19 ноября 1941 года и прошло под девизом «Горжусь и помню!». Об этом информирет ТГ-канал «Политика и общество».

По сложившейся казачьей традиции событие началось с молебна, который провел священник Вячеслав Москалев. С напутственным словом к собравшимся обратился атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, казачий полковник Андрей Фетисов.

Ярким прологом к состязаниям стало выступление коллектива по сценической фланкировке казачьей шашкой «Стальные крылья». В мероприятии приняли участие казаки из Саратова и Пензы, а также воспитанники казачьих классов МОУ «СОШ №43 им. В.Ф. Маргелова», что подчеркнуло связь между ветеранами и молодежью.

Незадолго до этого, сборная команда школы № 43 имени В.Ф. Маргелова успешно выступила на районных соревнованиях по военно-спортивному многоборью «Нам силу дает наша верность Отчизне», приуроченных ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

За честь школы соревновались воспитанники двух военно-патриотических клубов: «Юный десантник» и «Маргеловцы». Ребята демонстрировали свои навыки в плавании, общей физической подготовке и военно-тактической медицине. Наилучшие результаты команда показала в номинациях «Военно-тактическая медицина» и «Плавание».

Подготовила Ольга Андреева