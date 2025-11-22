Саратовцев на берегу Волги развлекали народными играми и угощали чаем с баранками

В субботу 22 ноября на саратовской набережной под мостом «Саратов-Энгельс» прошло праздничное открытие новой пешеходной зоны.
Для гостей была подготовлена яркая программа с 12:00 до 13:30.
Мероприятие началось у стелы «Я дома». Посетителей ждали народные игры и забавы для детей, фестиваль уличного спорта «Навстречу зиме» с участием студенческих команд, а также угощения — горячий чай с традиционными баранками и пирожками.
Как отметил глава города Михаил Исаев, новая прогулочная зона под мостом открывает уникальный ракурс на главную визитную карточку Саратова.
Проект реализован при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Наталья Мерайеф