В Саратове мужчина попал под колёса «Шевроле» с пенсионером за рулём

В Заводском районе Саратова пенсионер на иномарке сбил 60-летнего пешехода.

Вечером 28 марта в Заводском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Об этом информирует городская Госавтоинспекция.

Инцидент случился около 20 часов у дома № 118/126 по улице Огородной. По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» совершил наезд на 60-летнего мужчину.

Пешеход получил серьезные травмы. Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение на госпитализацию.

Ольга Сергеева