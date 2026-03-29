Фонд «Александр Невский» внедряет инновационные технологии в помощь особенным детям

Благотворительный фонд «Александр Невский» продолжает реализацию проекта «Школа семейного развития», который был поддержан Фондом президентских грантов.

Проект направлен на оказание комплексной психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями ментального развития. Об этом рассказали в министерстве внутренней политики региона.

Для новых участников программы специалисты фонда активно внедряют современные технологии, которые органично дополняют традиционные методики. Среди инновационных решений — наушники Форбрейн, способствующие улучшению работы речевых зон мозга, а также умное зеркало логопеда. Последнее помогает заинтересовать ребенка, удержать его внимание и добиться заметных успехов в коррекции речи и общем развитии.

Сочетание проверенных подходов и передовых разработок открывает новые возможности в работе с детьми с особенностями ментального развития, делая процесс обучения и реабилитации более эффективным и увлекательным.

