В Саратове мужчину обвиняют в поджоге квартиры на Московской

В Саратове следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом после пожара в квартире на улице Московской. По предварительной версии, 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения облил вещи бензином и поджёг помещение.

Инцидент произошел 9 октября, когда подозреваемый находился в квартире вместе с 66-летним рабочим. После поджога мужчина покинул место происшествия, однако его предполагаемой жертве удалось спастись.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Алена Орешкина