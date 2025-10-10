В Саратове раскрыта кража товаров из пункта выдачи заказов

В Саратове правоохранительные органы раскрыли кражу товаров из пункта выдачи интернет-заказов. 34-летний ранее не судимый житель города заказал через знакомую товары на общую сумму 34 688 рублей.

Получив код доступа к заказу, мужчина воспользовался невнимательностью сотрудника пункта выдачи и похитил блендер, бур и туалетную воду без оплаты. Часть украденного имущества была изъята в ходе следственных действий.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств происшествия.

Алена Орешкина