В Саратове раскрыта кража товаров из пункта выдачи заказов

В Саратове правоохранительные органы раскрыли кражу товаров из пункта выдачи интернет-заказов. 34-летний ранее не судимый житель города заказал через знакомую товары на общую сумму 34 688 рублей.
Получив код доступа к заказу, мужчина воспользовался невнимательностью сотрудника пункта выдачи и похитил блендер, бур и туалетную воду без оплаты. Часть украденного имущества была изъята в ходе следственных действий.
Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств происшествия.
Алена Орешкина