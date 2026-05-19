В Саратове на 101-м году жизни скончался Почётный гражданин города

На 101-м году жизни скончался Почётный гражданин Саратова Виталий Павлович Лавриков. Он родился 28 апреля 1926 года, в 1945-м после авиаучилища участвовал в боях на территории Германии. С 1947 года жил в Саратове, где более 30 лет прослужил в органах внутренних дел, возглавлял следственный отдел, боролся с воздушным терроризмом и угонами самолётов. Уволился в звании полковника милиции.

Виталий Павлович вёл активную общественную деятельность: выступал перед молодёжью на уроках мужества, участвовал в торжественных мероприятиях. Награждён медалью «За победу над Германией» и многими юбилейными наградами. Звание Почётного гражданина Саратова ему присвоили в 2025 году.