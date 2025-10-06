В Саратове сразу на 4 улицах перекроют движение

С 6 октября в городе вводятся временные ограничения движения на нескольких участках дорог.
Как сообщили в мэрии, ограничения связаны с производством земляных работ, которые проводит ПАО «Т Плюс».
Перекрытыми окажутся следующие участки:
участок на Советской улице (дома 64/70);
участок на 2-й Садовой (дом 3 «а»);
Весенний проезд (на участке между улицами Рахова и Хользунова);
участок на улице Шевченко (дом 9).
В связи с этим администрация рекомендует водителям заблаговременно выбирать объездные маршруты, используя параллельные улицы. Соответствующее уведомление было распространено через телеграм-канал «Саратов транспортный».
Ольга Сергеева