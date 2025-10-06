В театре драмы Саратова проходят спектакли и акции в рамках фестиваля «Уроки Табакова»

4 октября на сцене Саратовского театра драмы состоялся показ спектакля «Матросская тишина» с народным артистом России Владимиром Машковым в главной роли. Постановка Московского театра Олега Табакова прошла в рамках IV фестиваля «Уроки Табакова», посвященного 90-летию со дня рождения выдающегося артиста.

В этот же день стартовала специальная акция «Через годы, через расстояния…», организованная Почтой России и министерством культуры области. В фойе театра гости могут бесплатно отправить памятные открытки с архивными фотографиями Табакова и специальным штемпелем в любой город России.

Акция продолжится 11 октября во время показа спектакля «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Евгением Мироновым. В театре также работает выставка, посвященная жизни и творчеству Олега Табакова.

Алена Орешкина