В Саратове на 8 автобусных маршрутах стоимость проезда вырастет до 55 рублей

Городской транспорт готовится к очередному ценовому скачку.

Администрация опубликовала реестр уведомлений от перевозчиков, и пассажирам стоит готовиться: с 18 июля проезд сразу на нескольких маршрутах достигнет 55 рублей.

Первыми цену поднимают два частных перевозчика. ИП «Серебрякова Алиса Андреевна» с 18 числа увеличивает стоимость билета на маршруте № 79. В тот же день ИП «Данилов Андрей Валерьевич» меняет тариф сразу на шести направлениях — №№ 25, 34, 35, 56, 72 и 89.

Через неделю, 24 июля, эстафету примет ООО «АРПО-Транс», повышающее цену на маршруте № 62. Во всех случаях новые расценки одинаковы — 55 рублей за поездку, причем независимо от формы оплаты: наличные или безналичный расчет больше не имеют значения.

Новые тарифы, судя по динамике, могут стать не последними.

Ольга Сергеева