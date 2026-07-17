Выпускники Вавиловского университета представили бизнес-проекты будущего в формате «Стартап как диплом»

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В Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова состоялось знаковое событие, подтверждающее высокий уровень практико-ориентированной подготовки выпускников.

Обучающиеся по направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика, учет и финансы предприятий АПК») успешно защитили выпускные квалификационные работы в инновационном формате «Стартап как диплом». Данная форма государственной итоговой аттестации уже зарекомендовала себя в университете как действенный инструмент формирования специалистов нового поколения, способных мыслить предпринимательски и создавать готовые бизнес-решения для реального сектора экономики.

Защита прошла в атмосфере высокой академической требовательности. Каждый из трёх представленных проектов стал не просто результатом глубокой теоретической проработки, а полноценным бизнес-продуктом, включающим детальную экономическую модель, всесторонний анализ рынка, финансовые расчёты и стратегию масштабирования. Такой подход не только демонстрирует качество полученных знаний, но и свидетельствует о подлинной готовности дипломированных специалистов к запуску собственного дела и реализации инициатив, востребованных агропромышленным комплексом региона.

С приветственным словом к выпускникам обратился проректор по учебной работе Сергей Макаров. Он подчеркнул стратегическую значимость предпринимательского мышления для современных экономистов аграрного профиля и отметил всестороннюю поддержку, которую университет оказывает студентам, готовым превращать научные знания в жизнеспособные бизнес-идеи:

«Стартап как диплом — это не просто экзамен, а смелый шаг в профессию. Сегодня вы представляете не отвлечённые расчёты, а живые идеи, которые имеют все шансы стать основой вашего профессионального успеха. Убеждён, что такой формат защиты учит главному — видеть за цифрами реальные процессы и брать на себя ответственность за принятые решения».

Напутствие выпускникам дала и директор института агробизнеса Людмила Волощук. Она акцентировала, что выбор формата «Стартап как диплом» говорит о высокой мотивации студентов, их нацеленности на конкретный результат и готовности отвечать на вызовы времени:

«Защита диплома в формате стартапа — это вызов, который вы принимаете осознанно. Это возможность не просто подтвердить квалификацию, а заявить о себе как о специалистах, готовых создавать востребованные решения для агропромышленного комплекса. Уверена, что проекты, которые вы сегодня представите, имеют практическую ценность и станут достойным стартом вашей профессиональной карьеры».

Оценку качества и перспективности работ осуществила высококвалифицированная государственная экзаменационная комиссия, в состав которой вошли признанные эксперты отрасли и ведущие учёные:

начальник отдела экономического анализа и предпринимательства управления экономической политики Министерства сельского хозяйства Саратовской области, кандидат экономических наук, доцент Ирина Павленко ;

; генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Стандарт», г. Белгород Наталья Базанова ;

; ведущий научный сотрудник Поволжского научно-исследовательского института экономики и организации агропромышленного комплекса – обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр Российской академии наук» (ПНИИЭО АПК), кандидат экономических наук Наталья Тюрина ;

; заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и статистика» ФГБОУ ВО Вавиловский университет, кандидат экономических наук, доцент Сергей Ткачев ;

; доцент кафедры «Экономика агропромышленного комплекса» ФГБОУ ВО Вавиловский университет, кандидат экономических наук, доцент Виктория Торопова ;

; доцент кафедры «Бухгалтерский учет и статистика» ФГБОУ ВО Вавиловский университет, кандидат экономических наук, доцент, секретарь комиссии Людмила Слепцова .



Свои инновационные разработки, вносящие реальный вклад в технологическое обновление саратовского АПК, представили:

. Свои инновационные разработки, вносящие реальный вклад в технологическое обновление саратовского АПК, представили: Сергей Верхов , Бизнес-проект (стартап) «Создание функционального продукта питания с повышенным содержанием белка на примере ООО «Верховские традиции» Базарно-Карабулакского района Саратовской области»;

, Бизнес-проект (стартап) «Создание функционального продукта питания с повышенным содержанием белка на примере ООО «Верховские традиции» Базарно-Карабулакского района Саратовской области»; Анастасия Голованова , Бизнес-проект (стартап) утилизации отходов птицеводческих предприятий путем их переработки в органическое удобрение в АО «Симоновская птицефабрика» Калининского района Саратовской области;

, Бизнес-проект (стартап) утилизации отходов птицеводческих предприятий путем их переработки в органическое удобрение в АО «Симоновская птицефабрика» Калининского района Саратовской области; Яна Хазова, Бизнес-проект (стартап) «Создание экоцикла: переработка тыквы без отходов в ООО «Березовское» Энгельсского района Саратовской области».



Сразу после успешной защиты своими впечатлениями поделился Сергей Верхов, чей проект направлен на развитие семейного предприятия и создание полезного для здоровья продукта:



«Для меня защита диплома в формате стартапа стала не просто отчётным испытанием, а делом жизни. С детства я видел, как трудится моя семья, и этот проект — возможность перевести семейные традиции на принципиально новый уровень. Благодарю своих наставников и университет за то, что поверили в мою идею и помогли превратить её в просчитанный, экономически зрелый бизнес-план. Уверен, что наш функциональный продукт будет востребован не только в районе, но и за его пределами, а знания, полученные в Вавиловском университете, станут прочным фундаментом для дальнейшего развития».



Все представленные работы удостоились высокой оценки членов комиссии, отметивших глубину проработки, экономическую обоснованность и несомненную практическую значимость каждого стартапа.

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