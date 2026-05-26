Мэрия Саратова на четыре дня перекрыла важный перекресток

Продлены ограничения движения на перекрёстке Астраханской и Кутякова в Саратове.

Мэрия сообщила, что дополнительные временные рамки ввели из‑за производственной необходимости в ходе ремонтных работ.

По скорректированному графику подрядных организаций специальный режим проезда сохранится до 20:00 пятницы, 29 мая — именно тогда планируется полностью завершить технические мероприятия и открыть проезжую часть для полноценного движения.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и выбирать альтернативные дороги.

Ольга Сергеева