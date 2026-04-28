В Саратове на Дегтярной неизвестные разбили остановку

В Октябрьском районе Саратова неизвестные разгромили остановочный павильон.

В Саратове зафиксирован очередной акт вандализма. На этот раз злоумышленники повредили остановочный павильон на улице Дегтярной.

По данному факту администрация Октябрьского района обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают личности причастных.

Городские власти призывают жителей бережно относиться к муниципальному имуществу.

Отметим, это не единичный случай. В декабре прошлого года в областном центре уже страдала остановка — тогда вандалы повредили павильон на улице Высокой.

Ольга Сергеева