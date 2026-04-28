Еще один человеческий череп нашли в горпарке Саратова

В городском парке Саратова за неделю нашли второй человеческий череп.

В воскресенье, 27 апреля, в городском парке Саратова во время земляных работ обнаружен человеческий череп. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили источники в правоохранительных органах.

Останки нашли сотрудники коммунальных служб, которые ведут раскопки в рамках масштабного ремонта парка.

По данному факту назначены экспертизы. Специалистам предстоит установить личность погибшего, а также давность захоронения.

Напомним, это уже вторая подобная находка за последнюю неделю. Ровно неделю назад, 20 апреля, в этом же месте были обнаружены останки другого человека. Все найденные кости расцениваются экспертами предварительно как останки многолетней давности.

Ольга Сергеева