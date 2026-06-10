В Саратове на два дня изменится движение троллейбусов

С вечера 10 июня до утра 12 июня в городе будет временно прекращено движение троллейбусов № 5 и № 11.

Причиной послужит закрытие проезда на пересечении улиц Панфилова и Бережной для проведения ремонтных работ.

Как сообщили в городской администрации, ограничение начнёт действовать с 20:00 понедельника. Помимо полной отмены двух маршрутов, произойдёт и изменение трассы следования маршрута № 5а — он будет сокращён и проследует только до площади Ленина.

Движение общественного транспорта по привычным маршрутам возобновится 12 июня 8:00.

Альтернативные схемы движения будут доведены до сведения пассажиров через официальные каналы транспортного предприятия.

Ольга Сергеева