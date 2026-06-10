Мария Усова: В Москве подвели итоги работы «Единой России»

На форуме «Есть результат!» в Москве подвели итоги работы «Единой России».

На итоговом отчетно-программном мероприятии подытожили прошедшие по всей стране форумы «ЕР» и предложили идеи для новой Народной программы партии.

Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор «Женского движения ЕР», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова поделилась с интернет-изданием «Новости Саратова» комментариями о ключевых инициативах, которые будут интересны жителям её избирательного округа.

Инфраструктура и социальные объекты

По словам Усовой, первое место по числу обращений граждан занимает инфраструктура: детские сады, дороги и коммунальные сети. В рамках исполнения Народной программы уже удалось достичь значительных результатов: построено более 1700 новых школ и 1600 детских садов, а также 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Кроме того, почти 14,5 тысяч объектов были капитально отремонтированы. «Люди замечают позитивные изменения и ждут их продолжения. Они хотят, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону в их населённых пунктах, рядом с их домом», — отметила депутат.

Поддержка молодёжи

Усова также подчеркнула, что большое внимание планируется уделить молодёжи. Среди предложений — создание новых инженерных школ и классов, а также студенческих конструкторских бюро. «У молодых инженеров должна быть возможность для самореализации», — добавила она. Для стимулирования молодых предпринимателей будет внедрена система грантов и программа «Студенческий стартап». Важно, чтобы в городах и небольших населённых пунктах был равный доступ к дополнительному образованию и необходимой инфраструктуре для молодёжи.

Поддержка участников СВО

Депутат отметила, что обязательно будет продолжена поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. «Сегодня многое делается для адаптации вернувшихся бойцов к мирной жизни. Партия не останавливает системную работу по поддержке жён и матерей участников СВО через «Женское движение Единой России», — подчеркнула Усова.

Сбор предложений

Сбор предложений в Народную программу продолжается, и задача состоит в том, чтобы максимально наполнить документ конкретными инициативами. Это позволит при реализации документа добиваться конкретных результатов в интересах всех жителей страны.

Ольга Сергеева