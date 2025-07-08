В Саратове на фоне конкуренции обесценивается труд архитекторов

В Саратовской области зафиксировано снижение доходов архитекторов.

По данным за последний год, средний уровень зарплатных предложений для специалистов этой профессии сократился на 20% и в настоящее время составляет около 70 тысяч рублей.

Ситуация на рынке труда для архитекторов характеризуется высокой конкуренцией — на одну открытую вакансию приходится в среднем 11,9 соискателей. Такой показатель свидетельствует о значительном превышении предложения рабочей силы над спросом со стороны работодателей.

Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация может быть связана как с общим экономическим положением в регионе, так и с сокращением объемов строительства и проектных работ. В условиях высокой конкуренции работодатели получают возможность предлагать соискателям менее выгодные условия трудоустройства.