В Саратове с помощью ИИ онлайн искали подозрительные предметы на железной дороге

В Саратове тестируют систему видеонаблюдения с ИИ для защиты железной дороги

Приволжское линейное управление МВД на транспорте испытало новую российскую разработку для мониторинга железнодорожной инфраструктуры. Система анализирует видео с камер и дронов в режиме реального времени, используя алгоритмы компьютерного зрения и искусственный интеллект.

Технология способна автоматически выявлять подозрительные объекты на путях и насыпях, повышая уровень безопасности. В ведомстве отметили, что это позволит оперативнее реагировать на потенциальные угрозы.