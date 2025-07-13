В Саратове на Кумысной поляне реконструируют родник у подножия Вишневой горы

На Кумысной поляне обустраивают родники и экотропы.

10 июля журналистам показали ход благоустройства природного памятника. Площадку у 300-летнего дуба, внесенного в федеральный реестр старовозрастных деревьев, засыпали древесной щепой. Возле него установили табличку с QR-кодом в рамках проекта экотроп СГУ.

Из 25 родников на территории уже благоустроили 17. Сейчас ведется реконструкция 18-го источника у подножия Вишневой горы, который ежедневно посещают около 200 человек.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология». По словам министра Константина Доронина, облагораживание родников будет продолжено.