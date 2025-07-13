Следствие проводит проверку по факту падения ребенка из окна 3-го этажа в Саратове

В Саратове ребенок выпал из окна третьего этажа.

В субботу 12 июля на улице Гвардейской произошел несчастный случай — из окна третьего этажа выпал ребенок. Мальчика экстренно госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Следственный отдел по Ленинскому району начал проверку по данному факту. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего — изучают состояние оконного блока, опрашивают родителей и свидетелей.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, это уже не первый подобный случай в регионе — только за летний период в области зафиксировано несколько случаев падения детей из окон.

Следственный комитет призывает родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.