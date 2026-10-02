В Саратове на Московском шоссе вспыхнул бензовоз: на месте ЧП оперативно работали огнеборцы

Пожарные локализовали огонь за 15 минут, никто не пострадал.

В Ленинском районе Саратова на Московском шоссе произошло возгорание бензовоза. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС. Экстренные службы отреагировали оперативно.

Вызов поступил накануне в 14:45. К месту происшествия незамедлительно направили два пожарных расчёта. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь удалось локализовать менее чем за 15 минут — очаг взяли под контроль в короткие сроки и не допустили распространения пламени. По данным ведомства, никто не пострадал.

Ольга Сергеева