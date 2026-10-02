В Саратовской области резко похолодает до -6 градусов и пройдет снег

Саратовскую область ждут холодные выходные с осадками.

Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В субботу и воскресенье, 3–4 октября, по ночам температура будет от −4 до +3 градусов, а в понедельник, 5 октября, опустится до −6. Днём в выходные: от +4 до +9 в субботу и до +12 градусов в воскресенье. В понедельник днём потеплеет до +16.

Местами по области в субботу и в Левобережье в воскресенье пройдёт дождь, возможен дождь со снегом. В понедельник — без осадков. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дороге. Ветер с порывами до 12–16 м/с.

Что полезно знать в этот период межсезонья:

— Одевайтесь тепло и многослойно, особенно в утренние и ночные часы.

— Водителям: из-за гололедицы выбирайте безопасную скорость и дистанцию, проверьте шины.

— Пешеходам: носите нескользящую обувь, будьте внимательны на тротуарах и переходах.

— Планируя поездки за город, учитывайте осадки и сильный ветер.

— В понедельник днём потеплеет, но ночью всё ещё морозно — не убирайте тёплые вещи далеко.

Ольга Сергеева