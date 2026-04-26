В Саратове на неделю продлили ограничения на перекрёстке Астраханская — Зарубина

Водителей предупредили о новых сроках перекрытия в центре Саратова.

Автомобилистам, которые привыкли ездить через оживленный перекресток в центре города, придется терпеть неудобства. В мэрии сообщили о продлении ограничений движения на пересечении улиц Астраханской и Зарубина.

Напомним, работы, из-за которых перекрыт этот участок, стартовали еще 18 апреля. Изначально предполагалось, что они завершатся раньше, однако в транспортном управлении администрации уточнили: сроки сдвинулись.

Теперь, по официальным данным, завершить все необходимые мероприятия планируется только к вечеру пятницы, 2 мая.

В мэрии обратились к автомобилистам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием.

«Просим водителей учитывать обновлённую информацию при планировании маршрутов и выбирать пути объезда», — подчеркнули чиновники.

Горожан призывают заранее прокладывать альтернативные пути, чтобы не попасть в пробки и не терять время в ожидании на подъездах к закрытому перекрестку.

Ольга Сергеева