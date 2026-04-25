В Саратове «четырнадцатая» с молодёжью на скорости врезалась в стоящую на обочине фуру

Легковушка протаранила тягач Shacman в Саратове.

В ночь на 25 апреля на проспекте Энтузиастов в областном центре произошло серьезное ДТП с участием легкового и грузового транспорта. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, инцидент случился примерно в половине первого ночи.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2114, двигавшийся по проспекту, по неустановленным пока причинам потерял управление. В результате «легковушка» на полном ходу врезалась в тягач Shacman, который стоял на обочине в районе дома № 41. В момент удара кабина грузовика была пуста — водитель в ней отсутствовал.

Основная версия происшествия, которую сейчас отрабатывают инспекторы, — 19-летний водитель отечественной «четырнадцатой» не справился с рулевым управлением.

Удар оказался настолько сильным, что без серьезной медицинской помощи не обошлось. Травмы различной степени тяжести получили три человека, находившиеся в салоне ВАЗа. Это сам водитель (19 лет), а также двое его пассажиров — молодые люди 17 и 19 лет. Всех троих оперативно госпитализировали для оказания необходимой помощи.

Обстоятельства аварии и степень тяжести полученных травм уточняются. Проводится проверка.

Ольга Сергеева