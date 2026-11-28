В селах Бутырки и Невежкино Лысогорского района возвели два десятка домов для работников социальной сферы и аграриев по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Губернатор Роман Бусаргин поручил главе муниципалитета Сергею Фартукову завершить процедуры ввода в эксплуатацию. На строительство направлено 138 млн рублей, также район получил финансирование на универсальную спортплощадку.

Кроме того, в Лысых Горах благоустроена лесопарковая зона и дворы четырёх многоквартирных домов, в Атаевке открыт ФАП, в школе №1 работает агрокласс по птицеводству, отремонтированы дороги и тротуары. По программе местных инициатив модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры в шести населённых пунктах. Бусаргин заявил о продолжении всех программ развития в следующем году и поручил готовить заявки на 2027 год.