В Саратове на ночном пожаре в птичнике погибли 30 кур

В Саратове из-за короткого замыкания сгорел курятник с птицами.

Ночью 21 августа в поселке Соколовый (Гагаринский район) произошел пожар в частном хозяйстве. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, возгорание случилось в час ночи на улице Лесной.

Огнем было уничтожено строение, занимающее площадь 18 квадратных метров. Прибывшие пожарные расчёты оперативно ликвидировали пламя, однако спасти поголовье не удалось — в результате происшествия погибло 30 кур.

По предварительной информации спасателей, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

Этот случай стал одним из нескольких пожаров за минувшие сутки в Саратове. Также сообщается о возгорании бани на 3-м Карьерном проезде и легкового автомобиля на проспекте Строителей. В этих происшествиях обошлось без пострадавших.