Саратовцам рассказали, кто может отдыхать в отпуске дольше

Ежегодный оплачиваемый отпуск на общих основаниях — 28 дней за год работы.

У педагогов, спасателей и некоторых других категорий работников — больше.

Когда можно брать дополнительные дни отдыха, напомнили Госуслуги.

Оплачиваемый дополнительный отдых установлен законом в определенных сферах деятельности и за условия труда.

В сферах деятельности

Порядок предоставления и длительность зависят от выполняемой работы и должности.

Например, отпуск положен:

— Медицинским работникам

— На воздушном транспорте

— Спортсменам и тренерам

За условия труда

— 3 дня — при ненормированном рабочем дне

— 7 дней — за вредные или опасные условия труда

— 24 дня — за работу на Крайнем Севере

— 16 дней — в приравненных к нему районах

— 8 дней — в остальных северных регионах, где установлен районный коэффициент

За свой счет

Работодатель обязан предоставить до 5 дней:

— при регистрации брака

— в случае смерти близких родственников

— отцам при рождении ребенка

Работающие пенсионеры имеют право взять до 14 дней ежегодно.

Работники с инвалидностью — до 60 дней.

Полный перечень — в ст. 128 ТК РФ.

По согласованию с работодателем

В остальных случаях дополнительный отпуск можно взять по заявлению работника и с согласия работодателя.

Педагоги через каждые 10 лет работы могут взять длительный отпуск — до 1 года.

Некоторые организации по своей инициативе предусматривают дополнительный отдых в коллективном договоре с оплатой или без. Например, для сотрудников с маленькими детьми или большим стажем.