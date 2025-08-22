Саратовцам рассказали, кто может отдыхать в отпуске дольше

Ежегодный оплачиваемый отпуск на общих основаниях — 28 дней за год работы.
У педагогов, спасателей и некоторых других категорий работников — больше.
Когда можно брать дополнительные дни отдыха, напомнили Госуслуги.
Оплачиваемый дополнительный отдых установлен законом в определенных сферах деятельности и за условия труда.
В сферах деятельности
Порядок предоставления и длительность зависят от выполняемой работы и должности.
Например, отпуск положен:
— Медицинским работникам
— На воздушном транспорте
— Спортсменам и тренерам
За условия труда
— 3 дня — при ненормированном рабочем дне
— 7 дней — за вредные или опасные условия труда
— 24 дня — за работу на Крайнем Севере
— 16 дней — в приравненных к нему районах
— 8 дней — в остальных северных регионах, где установлен районный коэффициент
За свой счет
Работодатель обязан предоставить до 5 дней:
— при регистрации брака
— в случае смерти близких родственников
— отцам при рождении ребенка
Работающие пенсионеры имеют право взять до 14 дней ежегодно.
Работники с инвалидностью — до 60 дней.
Полный перечень — в ст. 128 ТК РФ.
По согласованию с работодателем
В остальных случаях дополнительный отпуск можно взять по заявлению работника и с согласия работодателя.
Педагоги через каждые 10 лет работы могут взять длительный отпуск — до 1 года.
Некоторые организации по своей инициативе предусматривают дополнительный отдых в коллективном договоре с оплатой или без. Например, для сотрудников с маленькими детьми или большим стажем.