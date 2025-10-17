В Саратове на перевозку льготников в электричках будет выделено из казны региона 242,1 млн

В 2026 году на поддержку льготных категорий граждан при пользовании пригородными электропоездами из бюджета Саратовской области планируется выделить 242,1 млн рублей.

Соответствующая расходная статья предусмотрена в проекте регионального бюджета, размещенном на портале министерства финансов области.

Указанный объем финансирования рассчитан на частичное возмещение транспортных расходов в течение определенного периода, поскольку бюджетные ассигнования на эти цели обычно предусматриваются на регулярной основе в течение всего финансового года.

Ольга Сергеева