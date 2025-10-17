Саратовские чиновники прошли обучение в Москве для работы с иностранными инвесторами

Команда Саратовской области успешно защитила в Москве итоговый проект в рамках федеральной программы «Управленческое мастерство».

Регион представил целевую модель для привлечения иностранных инвестиций, определив в качестве стратегических партнеров Китай, Индию и Беларусь.

Как пояснил министр инвестиционной политики Александр Марченко, ключевая задача на 2026 год — апробировать новую модель работы.

Для этого планируется наделить Корпорацию развития Саратовской области особым статусом, что предоставит ей все необходимые инструменты для эффективного взаимодействия с зарубежными инвесторами.

Ольга Сергеева